10 ideas extraordinarias para la madera en casa

La madera puede ser usada como un material estructural en la construcción. En este caso sirve de estructura base tanto en el techo como en las paredes. Incluso si aquí no se encuentra expuesta a la intemperie es muy importante protegerla bien para que no sea atacada por insectos, lo que podría tener efectos negativos sobre la construcción. La gran ventaja de usar este material en vigas y soportes es que cumple al mismo tiempo una función decorativa y de entrada le da un carácter cálido a los interiores. ¿Acaso no les gustaría vivir en una casa como la de la imagen?