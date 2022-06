Un departamento con interiores ejemplares

Las paredes y los techos, son espacios muy importantes en los que un pequeño elemento (un cuadro, material de textura diferente, pintura de otro color, etc) pueden marcar la diferencia. Si miramos interiores antiguos podemos apreciar el gran empeño que se dedicaba a estos espacios. Hoy en día, su decoración es más sencilla por lo que no es tan evidente el gran empeño que se les dedica, esto no significa que un profesional no lo haga.

En esta imagen, la pequeña pared que hace de cabecera de la cama, esta ligermente decorada y la iluminación se enfoca en ella. Este es el foco de este espacio. En apariencia un espacio sencillo, pero como siempre para crear armonía se han balanceado formas, materiales, colores y texturas.

Si te gustaría adentrarte un poco más en el mundo de la decoración de interiores te invitamos a leer este breve tutorial.