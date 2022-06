Hermoso apartamento adaptado para tener gatos

¿Eres un amante empedernido de los gatos?; entonces, muy seguramente, esta apartamento especial terminará por encantarte ¡hasta el punto de inspirarte! Hoy queremos darte un breve paseo por esta fantástica vivienda pro gatos de 50 metros cuadrados creada por Arquitectura de Fábrica. Como ya podrán imaginarse, el propietario de este apto no tiene uno -no- sino 7 gatos viviendo allí por lo que en cada rincón puede oírse al unísono emotivo “miau”. Vale aclarar que, el hecho de que este hogar haya sido pensado para aquellos pequeños habitantes peludos, no quiere decir que no esté muy a la moda y al tanto de las corrientes propias de los humanos. Sean ustedes bienvenidos a un reino animal muy moderno y minimalista.