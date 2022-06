Un apartamento moderno en Medellín: 7 ideas en decoración para que hagas el tuyo ya!

He aquí el comedor que, a diferencia de los blancos y neutros sofás de las salas, sale a relucir mediante un patrón atrevido y un color vibrante. Este lugar es único y, si no lo crees, solo basta con fijarse en el particular diseño de la mesa y -en especial- de las sillas que lo componen. La pared de ladrillos que vemos al fondo funciona en la medida en que segmenta a este sector de la casa y lo divide visualmente del resto de espacios sin necesidad de pesadas paredes que pudiesen cortar la comunicación entre las áreas comunes.