7 formas fáciles de darle un cambio de look a tu baño

Si hay alguna habitación en la casa que necesitamos usar cada día, todos los residentes, es el baño. Por eso, la decoración de este espacio no debería ser considerada un lujo o un capricho, sino una necesidad. Un baño hermoso nos levantará el ánimo por la mañana, pues este es el lugar donde nos refrescamos y nos preparamos para salir al mundo. Darle un nuevo look a nuestro baño no significa necesariamente gastar mucho tiempo o dinero. En este libro de ideas te damos algunos consejos para transformar tu baño con recursos ajustados, y además, ¡de una forma divertida!