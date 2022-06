Da color a tus paredes sin necesidad de pintarlas

Una alternativa muy usada pero pocas veces bien implementada, es la de colocar cuadros. Muchas veces caemos, al no saber mucho de arte, en combinar estilos que no combinan bien, o cuyos colores no combinan bien. Un ejemplo de como debe hacerse, es el de esta fotografía. Todas tienen colores pastel, todas manejan un mismo estilo gráfico.