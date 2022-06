Geniales ideas para marcos y espejos

Si algo nos ha enseñado la modernidad es que salirse del molde más que una opción es casi un deber, ¿no es así? Pues he aquí un muy buen ejemplo de originalidad y extrema creatividad. Solo se necesitó de un par de correas para poner a colgar nuestros lindos y circulares marcos y espejos para crear un toque de diseño que no da cuenta de otra cosa más que de buen gusto. Sabemos que los espejos suelen colgar y que eso no necesariamente es algo nuevo pero ¿habías visto antes que colgasen así? Nuestra intención es inspirarte y, por eso, queremos saber qué opinas de esta bonita idea traída a nosotros por Decorum. Da vida y caracter a tus habitaciones y salas de forma simple pero única.