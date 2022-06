Una casa que se lleva todos los premios en diseño

Vaya si esta casa nos ha dejado impresionados y ya verás porqué. Te invitamos a recorrer con nosotros esta moderna y tecnológica casa ubicada en Antioquía Colombia. Te aseguramos que no te aburrirás en ninguno de los 640 metros cuadrados que componen esta asombrosa edificación que busca rescatar, en principio, los lindos paisajes que la rodean. Sean bienvenidos a Casa Barreneche un lugar dispuesto para el paisajismo, el confort y la tecnología. Sistemas de audio, video, iluminación de avanzada, chimeneas, cortinas y calefacción; todo se encuentra integrado en un sistema al que todos los habitantes pueden acceder desde la comodidad de sus smartphones. Si esto no es modernidad no sabemos qué lo es.

