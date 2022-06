Una casa rural pero contemporánea

Puede que estemos acostumbrados a que la vida contemporánea este repleta de ajetreos, afanes, cronogramas, tráfico y pitos pero -de vez en cuando- no cae mal retirarnos para tan solo contemplar la naturaleza. No hay color más terapéutico que el azul de nuestro cielo y el verde de nuestra tierra y, por eso mismo, no hay mejor adorno para esta casa, y para cualquier otra que, ¡que una vista como esta!