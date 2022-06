Un mini apartamento de 35m² que te dejará con la boca abierta

Toda casa –sin importar su tamaño- debería contar con al menos dos atmósferas mínimas: la privada y la social. No hay excusas; que una casa tenga pocos metros cuadrados no quiere decir que deba tener habitaciones expuestas en medio de la cocina o de la sala. He aquí un buen ejemplo de cómo utilizar el diseño de interiores a tu favor para así lograr segmentar tus áreas dando privacidad a tu dormitorio. Después de todo, dormir y soñar es algo muy íntimo, ¿no es así?