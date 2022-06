6 secretos para aprovechar al máximo un hogar rodeado de encanto

Fijémonos ahora en cada detalle y en todos y cada uno de los elementos decorativos que componen esta adorable composición rural. Seguro ya notaste los cestos de mimbre y los detalles en el candelabro, ¿acaso no son perfectos? Probablemente también hayas notado que en esta casa no hay habitaciones, ni dormitorios ni áreas privadas; ¿la razón?: esta no es la casa central sino que, por el contrario, se trata de una casa pensada en función del magnífico y frondoso jardín que la rodea.