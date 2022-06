Casa integrada a la vegetación

El detalle de las escaleras no podía faltar, obviamente también está construida de madera. Muy rústica y elegante. Los barandales asemejan los troncos del soporte de la casa, y parecen una valla de campo, un detalle muy significativo. Las luces iluminan el elemento principal, que son los escalones en sí. La pared y el piso blancos también acentúan las escaleras convirtiéndolas en la decoración principal de este espacio. Los detalles del cuadrito y de que el sofá que vemos desde esta perspectiva no es blanco seguramente no son casualidad ya que de exagerar con este color podríamos crea una sensación de hospital.