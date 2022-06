Salas pequeñas: trucos para que luzcan más grandes

Cualquiera de las estrategias anteriores no servirá de nada si no mantienes tu casa ordenada. Recuerda que en los espacios pequeños el desorden se hace mucho más evidente y evitará que tus esfuerzos rindan fruto. Así que saca de tu sala todo aquello que no sea necesario, pertenezca a otro lugar de tu casa o, sencillamente, haga ver el espacio sucio y desordenado.

Si sientes que ordenar es muy difícil y toma demasiado tiempo, te invitamos a leer ¿Visita sorpresa? Arregla tu casa en 5 minutos.