7 ideas para que tu apartamento pequeño se vea sensacional!

¿A quién no le gustaría tener una pequeña biblioteca en su casa? La verdad es la mayoría de las veces no tenemos el espacio para esto. En la imagen vemos cómo se usa un pasillo completamente recto para acomodar unos estantes con libros y varias alternativas de almacenamiento. Si tienes un pasillo que ocupa mucho espacio sin función práctica, no dudes en incluir algunos estantes para mejorar la distribución doméstica.