10 ideas para cubrir el área de estar de tu jardín – toldos, pérgolas y más

Si tienes árboles en tu jardín échales un vistazo y piensa si debajo de uno de ellos no podrías adaptar tu área de estar sin la necesidad de ninguna estructura adicional. Las coronas de los árboles brindan mucha protección contra los rayos del sol y por lo general el aire está más fresco a su alrededor. La protección solar que un árbol te brinda depende de lo espesa que sea su corona, piensa también que es importante que el árbol no desprenda resinas que podrían ensuciar la mesa que pones bajo su sombra. Si no tienes ningún árbol en tu jardín, piensa a futuro, siembra hoy el árbol que te brindará sombra dentro de unos años.