Una piscina en tu patio ¡PASO A PASO!

Así lucía el patio antes de iniciar el proyecto de construcción de la piscina. Como verás, es una casa de tamaño promedio y el espacio disponible para la construcción del proyecto, también lo es. Así que no te limites si no cuentas con un gran terreno, ya que no es necesario.

Antes de empezar toma las medidas de toda el área disponible y verifica la calidad del terreno.