Hermosa y ultramoderna: esta casa Colombiana te encantará

No, no se trata de una invasión alienígena pero sí, sí se trata de baños que parecieran de otro planeta por su muy avanzada tecnología y look moderno. Una vez más el color que sobresale aquí es el blanco –procurando así que los espacios que ya de por sí son grandes luzcan aún más amplios, pulcros, organizados y limpios-. Puede que te hayas cansado de nadar y chapotear en la piscina pero eso no quiere decir, necesariamente, que te hayas cansado de estar en contacto con el agua y, con esto en mente, ¿a quién no se le apetecería meterse en una tibia y relajante tina masajeadora y placentera?

Nota: la iluminación artificial de la casa, al igual que toda ella, no podría estar mejor pensada.