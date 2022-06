Una casa deleitante en todos los sentidos

He aquí esta bonita y bien diseñada casa de ensueño compuesta por dos pisos, una relajante piscina, una terraza y mucho más. ¿Quién no quisiera tener una finca o una casa así donde pasar el calor de forma refrescante y entretenida? Es momento de iniciar nuestro recorrido de 360 grados a lo largo y ancho de este hermosos proyecto llevado a cabo por el estudio de arquitectura Tânia Póvoa. No siendo más, es momento de abrochar nuestros cinturones y prepáranos para antojarnos. En sus marcas, listos, ¡ya!