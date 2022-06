7 claves para tener un estilo shabby chic

En esencia, el estilo campestre fue el que inspiró este particular estilo fusión por lo que de manera alguna podemos dejarlo de lado. Presta particular atención a tus techos y recuerda que dejar tus vigas de madera expuestas dará mucho carácter a tus espacios. Esta cocina, en particular, nos ha encantado por sus tonos, su estructura y sus contrastes (en materia de tiempos, décadas y momentos). No olvides que entre más madera será mejor. Si el blanco es el color predilecto para este estilo entonces la madera es el material ideal a su vez. ¿Ya te vas dando una mejor idea de cómo funciona este particular tendencia de diseño que ahora se impone con mayor fuerza cada vez?