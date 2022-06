Ahorra energía sin dejar de usar tu aire acondicionado

De acuerdo con lo amplio de tu espacio y de las condiciones climáticas del lugar, calcula la potencia Lo primero es entender que en este caso, la prioridad no es estética ni de bolsillo; no se trata de conseguir el equipo más barato o el más hermoso sino el adecuado. Antes que nada, deberás calcular la potencia requerida para enfriar o calentar tu casa -no siempre se trata de refrescarnos sino que, en ocasiones, se trata de lo opuesto-; de este modo podrás saber qué aparato es ideal para ti. ¿De qué depende la potencia?; de qué tan amplia es tu casa, por ejemplo. Puede que calcular la potencia suene muy complejo pero, no entre en pánico, existen sitios especializados en determinar la cantidad de energía necesaria para elevar o disminuir la temperatura -al final solo se requiere de una calculadora BTU que cumpla con dicha función-.

Idea por: STUDIO RO+CA