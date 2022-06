3 pasos para construir hermosas macetas de bambú

No son muchas las desventajas que vienen a la mente. Quizás, en términos decorativos, podemos comentar que el bambú no viene en muchos colores y por eso no puede ajustarse a todos los estilos de decoración de interiores. También podemos decir que al tratarse de un material muy relacionado con la madera, también necesitaría reparación y mantenimiento regular. También podría ser un poco difícil de conseguir en países caribeños, aunque no imposible.