6 secretos olvidados de la organización en tu hogar que cambiarán tu vida

Lo mismo sucede con los platos sucios. En cuanto terminemos de comer o cocinar lo ideal es poner inmediatamente los platos sucios en el lavavajillas. No hay nada más desalentador que ver una pila de trastes sucios en la cocina. Una imagen así crea una sensación de desorden y suciedad que puede desalentar a cualquiera. Si no tienes un lavavajillas, piensa en hacer la inversión, hoy en día hay lavavajillas pequeños que con facilidad pueden llenarse una vez al día. Además la tecnología ha avanzado tanto que lavar en un lavavajillas no solo no consume mucha energía pero incluso puede representar un ahorra de agua.