6 cosas que no sabias del baño perfecto

Nuestro baño debería ser un refugio fresco y relajante del día a día. Después de todo, es una de las habitaciones más frecuentadas y para la que solemos tener más ideas a la hora de renovar o diseñar.

Quizás lo que se nos ocurra para el diseño del cuarto de baño puede verse frenado por ciertos mitos mal fundados a través del tiempo acerca de lo que podemos y no hacer en su ambientación: desde su tamaño, pasando por materiales que podemos o no utilizar, hasta los colores y complementos permitidos, hay numerosos conceptos que no necesariamente son ciertos y se han quedado atascados en el pensamiento general.

En esta ocasión hablaremos un poco sobre los enunciados verdaderos o falsos del diseño de baños, para que te sientas con toda la libertad (y con base) de aplicar adecuadamente tu estilo y crear la esencia perfecta que este ambiente debe de por sí emanar.