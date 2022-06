Optimiza tus espacios sin importar qué tan pequeños sean

Los llames como los llames, los entrepisos o mezzanines son una genial idea para adquirir más espacio y contar con lo que pareciera un semi segundo piso (o una semi planta), sin necesidad de tapar el alto de tu techos y de tu hogar. No olvides que, en ocasiones, no importa que nuestra casa no sea muy ancha ni muy larga siempre y cuando sea alta -por así decirlo-. Recuerda que un entrepiso es el lugar perfecto para ubicar, por ejemplo, una biblioteca, un ático, un vestier y, bueno, en general todo lo que se te apetezca sin tener que ampliar tu vivienda para los lados. Genial, ¿no es así?

Idea por: o2 Concept Architecture