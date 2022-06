Pequeños cambios de diseño que harán la diferencia

¿Estás aburrido de que tu casa luzca siempre igual pero no cuentas con la plata o la disposición para renovar o remodelar, de forma extrema, tu hogar?; no te preocupes, muchas veces los grandes cambios vienen con pequeños -y leves- cambios. No necesitas tumbar tu casa y reconstruirla para decirle adiós a la monotonía; solo necesitas ponerte creativo y hacer el mejor uso de tu ingenio. He aquí algunos buenos ejemplos de cómo cambiar el look general de tus espacios sin gastar mucho… .