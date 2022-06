7 de los mejores patios y exteriores

Un comedor al aire libre y rodeado por naturaleza ha ocupado el sexto puesto en nuestro conteo y por razones obvias. La madera que compone la larga mesa -en la que seguro desayunar, almorzar y comer es un placer- logra destacar el atractivo natural del lugar que grita frescura y verde. El piso, sin embargo, no es de madera; lo que nos demuestra que hay más de una opción y que no hay razón por la que no salirse del caparazón -de la monotonía-.

