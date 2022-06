Geniales ideas para asadores y parrillas

¿Cuentas con una cocina o un espacio muy pequeño?; que no cunda el pánico pues, para todo, existe una solución. He aquí un buen ejemplo de un asador hecho a la medida; en realidad se trata de una cocina -enteramente- hecha a la medida. Recuerda que no importa cuántos meros cuadrados tengas -si te faltan o te sobran- si no lo que hagas con ellos y, por supuesto, con tu ingenio y creatividad. No olvides que si tu espacio es pequeño -o incluso diminuto- es recomendable recurrir a tonos muy claros para hacerlo lucir más amplio; iluminar muy bien el lugar también te favorecerá.

Tip Extra: No olvides que aunque se necesita de una óptima ventilación, el aire no debería dar de forma directa contra tu asador.