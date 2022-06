Ten el mejor jardín con huertos sensacionales

No necesitas un huerto completo para cada verdura: mientras más intercales entre sí, más variado y abundante será tu cultivo. Eso sí, siempre pendiente de que no sean algunas variedades excepcionales que tienden a competir por nutrientes y no permiten el crecimiento adecuado de sus vecinas (con una pequeña investigación previa de cada una de las que quieres cultivar tendrás suficiente). Y no solo puedes colocar vegetales juntos: hierbas, especias y flores junto a éstos también ayudarán a acrecentar tu jardín, algunas incluso neutralizando olores e insectos.

Recuerda también que los huertos al momento de trabajar la tierra y sembrar las semillas deben dividirse en hileras, tanto para delimitar el área de cada verdura como para dejar espacio que te permita volver a pasar o facilidad de riego y limpieza; así que no tendrás problemas con intercalarlas si colocas cada semilla en su sitio específico y previamente dispuesto.