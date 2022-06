7 casitas de madera perfectas para dejar la ciudad

Probablemente has notado en varias ocasiones el amplio uso que se le da a la madera en los hogares japoneses, esos diseños geométricos combinados con vidrios opacos en palacios y casas samurai. Este estilo es exótico y relajante, nos lleva a esa parte misteriosa de Asia en permanente contacto con la naturaleza que tanto nos encanta ver. Aún cuando estemos lejos de este país, no hay razón para no tomar este hermoso estilo y traerlo a nuestra casa.