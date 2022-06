6 formas de hacer de tu casa un lugar encantador

Has pensado a veces que tu casa no es el espacio donde sientes que puedes divertirte. A todos nos ha pasado. Queremos pasarla bien, pero en nuestra casa no hay nada que lo motive. La televisión cumple este papel algunas veces, pero no lo suficiente como para darnos todo el tiempo el alivio que nos dan las grandes diversiones, como una nadada en la piscina, una noche de fiesta en el minibar, una decoración que nos haga soñar. En homify tenemos 6 ideas para que tu casa sea un lugar de diversión del que no quieras salir.