Aprende a colocar azulejos como un profesional

Sea paciente, repetimos. Colocar azulejos no es una tarea rápida. Va a haber errores. Va a haber azulejos partidos. Va a haber unos mal puestos. Habrá que esperar para que se seque. Habrá que esperar a que este todo listo. Desesperarse no va a lograr que consigamos más rápido los azulejos. Al revés, hará que nos demoremos más por la cantidad de errores que vamos a cometer. No arriesguemos nuestro baño ni nuestra inversión por un desespero.