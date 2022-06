Una casa espaciosa, grandiosa e innovadora

Como si el tamaño de la edificación y la gran presencia del color blanco no fueran suficientes para reforzar las enormes dimensiones de esta inigualable casa; estos ingeniosos arquitectos supieron tomar la sabia decisión de, además, incluir enormes entradas de luz natural en cada rincón de la casa. Para la muestra un botón; he aquí la linda sala principal de CO 18 adornada por ¡luz y más luz!