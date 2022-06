6 típicos errores que debes evitar al decorar tu casa

¿Eres principiante en el universo de diseño y la decoración de interiores? ¿Te asusta equivocarte a la hora de elegir un cierto estilo para tucasa y no saberlo llevar, exitosamente, a cabo? Recuerda que, con la ayuda dehomify, no deberás preocuparte sino ocuparte. Usualmente solemos darles tips y concejosrespecto a cómo diseñar y adornar sus espacios pero hoy la lección serádistinta pues hoy aprenderán qué NO hacer y en qué errores jamás caer almomento de decorar.