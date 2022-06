¿Te gustaría conseguir una casa con hermoso diseño y estilo?

Aquí no hay dudas de que el negro es quien se robó el show y ¡vaya si lo hizo con suma elegancia! Adoramos el hecho de que la superficie de la mesa del comedor sea brillante para así reflejar con mayor intensidad y glamour la luz artificial propiciada por aquellas hermosas y muy modernas lámparas colgantes. Y ¿qué me dicen del detalle decorativo de las copas en el fondo?; dan ganas de brindar con la princesa de Mónaco. A pesar de que el negro prima, la larga y bien dispuesta entrada de luz logra que el lugar no termine luciendo lúgubre, muy pequeño o apagado. Una sola palabra podría describir a este impactante comedor -o, bueno, mejor dos-: extrema sofisticación.