Consejos prácticos para construir tu casa de forma económica

Si está entre tus planes construir tu propia casa. Ya has visto un terreno o lo has adquirido y quieres aprovechar los metros cuadrados en una casa echa a tu medida. No tengas miedo y da el paso. Hoy te daremos unos consejos para que puedas construir tu casa sin gastar más de lo que debes. Muchas veces nos vemos tentados a construir sin un plan diferente al que nos dicta nuestra imaginación. Y puede que lo que esté corriendo por nuestra mente no sea la forma correcta de construir una casa. Podemos estar olvidando áreas o obviando el peso y uso de los materiales.

Continua para que veas los consejos que te tenemos.