6 consejos para que tu jardín pequeño sea un encanto

Es importante que el tamaño de tus plantas este en proporción con el tamaño de tu jardín, lo que no significa que una planta relativamente grande no pueda ser el elemento central (claro, siempre guardando la proporción). Recuerda que el uso de plantas autóctonas que se sienten en su hábitat natural es primordial si no quieres invertir mucho tiempo en mantenimiento.

El tipo de plantas que escojas va de acuerdo también con el estilo que quieras darle a este espacio. Para un estilo moderno lo ideal es plantar muchas plantas de la misma especie, como en la foto donde vemos muchas plantas pero solo tres tipos de planta.