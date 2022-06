Descubre el tipo de decoración de acuerdo a tu personalidad

Una de las tendencias de la jardinería en el diseño de interiores más actual y a la vanguardia son los cactus: tiernos, estéticos, de fácil mantenimiento, versátiles… Han llegado para quedarse en sus múltiples presentaciones como un punto de enfoque decorativo en cualquier rincón de tu hogar.

Seguramente no te has preguntado que dice tus rasgos personales cuando escoges un cactus, o cuando alguno en particular capta tu atención. En esta ocasión traemos para ti un test de personalidad super interesante y divertido, con el que sabrás a ciencia cierta como eres según que cactus emplearías en la decoración de tu casa/ apartamento/ oficina/ rinconcito en el mundo…

Igual tendrás la oportunidad de ver 7 estilos maravillosos de presentación de estas amigables plantitas, que sólo te piden un poco de sol y regarlas 2 veces por semana, y ambientarán bien sea de forma casual o formal cualquier espacio que escojas. ¡Te sorprenderá lo que dice de ti este test especial!