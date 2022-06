¡6 ideas para convertir tu casa en una lugar romántico y rústico!

¿Quién dice que la verdadera relajación no puedes disfrutarla en casa?, si tienes una terraza, un balcón o un rinconcito donde recibas aire fresco, puedes convertirlo en un lugar super agradable. El paisaje de fondo no solamente puede contemplar hacia la naturaleza, también admirar una ciudad es gratificante en esos días de estrés. Dicho espacio necesita un mobiliario cómodo, donde pasar el rato por las tardes, una comida en familia o simplemente para tomar un café por la mañana, asegúrate de no recargar de muebles que entorpezcan la circulación.