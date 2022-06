Una casa familiar y a la vanguardia

¿Qué me dicen de este moderno y arriesgado comedor de vanguardia? Vamos por partes; lo primero es destacar al blanco y a los contrastantes elementos negros como y establecerlos como la moderna paleta de color que compone el lugar. Ahora fijémonos, brevemente, en la lámpara colgante que se ubica justo sobre el comedor, ¿qué acaso no es original y única? No podríamos seguir con nuestro recorrido sin antes hacer alusión a las piezas de arte que se destacan en esta zona de la casa -y en general en la mayoría de la casa-. Arte moderno, arte contemporáneo, arte abstracto; no importa como lo llames, lo que importa es que le va muy bien en color -blanco y negro- y en forma -trazos rectos y geométricos- a la composición del lugar.