Paso a paso: una asombrosa remodelación

Siempre resulta impresionante ver el cambio de un espacio, a otro totalmente diferente (incluso, como si fuese otra casa) a través de la arquitectura y el diseño de interiores… Y es que no importa lo estancado o aburrido que puedas sentirte con cualquier parte de tu construcción, hay múltiples formas de enmendar cualquier aspecto que ya no te guste o no te sea funcional.

En esta ocasión veremos algunas imágenes muy interesantes de momentos clave en una remodelación realizada por John Robles Arquitectos en Bucaramanga de una cocina, comedor y el después de un baño. Si te genera curiosidad como se dan modificaciones tan drásticas en cualquier vivienda, esto te encantará en su detalle.