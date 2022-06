Una casa que nos dejó sin palabras

Sin dudas aquí la lámpara se roba el show por su color y dimensiones. Así las cosas, tanto la lámpara como el cuadro funcionan como puntos focales dando al espacio una composición muy moderna y jerarquizada. El comedor está hecho en madera, al igual que el piso, lo que permite que exista una fluidez visual entre este espacio y las zonas exteriores que, como ven, son muy visibles desde esta óptica. Es como si se estuviera comiendo al aire libre pero no, ¿me explico? Perdón si no me explico bien pero es que… .no hay palabras.