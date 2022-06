¡Una casa que te provocará tener vacaciones!

Si te fijas, esta casa se destaca por su blancas paredes y techos que, por momentos, se ven contrastados por brillantes y contundentes detalles de color. He aquí el comedor que, como el resto de la casa, brilla con luz propia debido a aquellos enormes y bien pensados ventanales. Recuerda que el hecho de que una casa sea vacacional no quiere decir que no pueda ser elegante y dar cuentas de un soberbio diseño como en este caso. Ya habiendo dicho esto, sigamos conociendo el resto de áreas comunes…