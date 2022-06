Un aparta-estudio pequeño y funcional

Quizás no te parezca que luciera tan diferente a cómo luce ahora pero eso es porque no has entrado en detalle con los nuevos muebles y, como lo mencionamos anteriormente, con los sistemas de almacenamiento actuales. Y es que, si bien antes no era un desastre, siempre existe margen para mejoras y para, como sea, sacar el mayor provecho de cada espacio. Recuerda que cada rincón es un espacios de almacenamiento en potencia.