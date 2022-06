TOP 5 de la semana… con muchas sorpresas por revelar

¿Sabes si el terreno que te gusta o has adquirido es apto para la construcción? Quizás la cimentación del suelo no sea la mejor para los materiales que planeas usar. Es bueno evaluar la calidad del suelo para evitar problemas futuros. ¿Recuerdan la torre inclinada de Pisa? Está así por problemas de cimentación. No querremos lo mismo para nuestra casa, ¿o sí?

