7 consejos geniales para aprovechar al máximo tu cocina pequeña

Si no les encontramos la ubicación adecuada, los electrodomésticos más importantes (estufa, horno, microondas, nevera) pueden abarcar muchísimo espacio y empequeñecer la cocina aún más. En la actualidad hay opciones variadas para que estén incluidos en los muebles de la cocina directamente, y no entorpezcan la movilización, así como puertas grandes y funcionales que los esconden de la vista si no se están utilizando.