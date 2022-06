¡Dale a tu cocina un aire retro!

No podemos hablar de un ambiente retro o vintage, si la cocina no está equipada con muebles con estas características. Con esto no queremos decir que hay que buscar piezas de cien años atrás. Es muy posible tener una cocina retro con artículos nuevos, por ejemplo se puede encontrar un mueble de cocina retro, pero de carácter modernizado. Por supuesto, se pueden combinar también con una u otra pieza que hayas heredado de los abuelos para dar aún más significado y personalidad. Por ejemplo aquí vemos un armario que fue todo pintado de verde, pero renovado y colorido, que se combina con una mesa de madera, fuerte, grande y llamativa, con elementos rústicos típicos. Una verdadera inspiración para los amantes del estilo retro.