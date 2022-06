Todo lo que necesitas saber de casas prefabricadas

No todas las casas modulares son también casas móviles. Sin embargo, estos casos existen lo que no significa todavía que puedas empacar tu casa y llevártela en cualquier momento. Por lo general esto está relacionado con un gasto que hay que planear y es necesario tener cuidado con los posibles daños que la casa podría sufrir. Así que, si aún no es posible llevarte tu casa a otro lado en un fin de semana, se está trabajando en ello y con toda seguridad en un futuro esto será posible.

Te invitamos a leer este artículo acerca de una casa ¡100%transportable!