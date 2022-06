Una vivienda en la que se respira buena energía

No podíamos irnos sin antes hacer un zoom in a esta inigualable sala. Una vez más, la pared hace las veces de repisa pudiendo incorporar, dentro de ella, distintos objetos y accesorios decorativos e incluso convirtiéndola en parte del bonito y cálido sistema de iluminación. Los cojines y sus colores nos hipnotizan; la incorporación de naturaleza, vida y verde nos refresca -como lo querría el feng shui- y cada elemento brilla y se destaca con luz propia. ¿Qué me dices de las lámparas que cuelgan?; como esta casa, seguro, no hay dos.