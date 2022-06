Las mejores ideas para tener un apartamento moderno y fresco

Los invitamos a visitar este departamento totalmente moderno en el que se encuentra todo lo necesario y sin la más mínima ostentación. La sencillez no ha menospreciado la elegancia y en consecuencia el resultado ha sido este espacio que esperamos que no solo te guste pero que también te sirva de inspiración porque como verás un interior elegante no significa soluciones rebuscadas ni la necesidad de ostentación. En este interior el comedor, la sala y la cocina se encuentran en un open-space y solamente las habitaciones y los baños (obviamente) están separados por paredes del resto. Mira de que forma tan sencilla se ha logrado la división de los espacios funcionales sin necesidad de paredes que fraccionen el lugar en cuartitos pequeños. ¡Disfrútalo y comparte tus impresiones!