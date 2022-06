Una perla escondida en una recóndita playa

Norma: si se tiene casa junto a la playa, permite que -al menos- la puedas ver junto a una ventana; de bonitos y buenos paisajes esta casa no está privada (rimó). Como verás, la casa fue construida en función de la naturaleza y no al revés; en otras palabras, no se talaron árboles ni palmeras sino que, por el contrario, se construyó en torno al hábitat propio del lugar. Esta linda terraza que, dado a su práctico material, hace las veces de deck, resulta entonces en un lugar sumamente placentero donde dejar perder nuestras miradas junto a las olas del mar parece una muy buena idea. Cabe aclarar que, el exterior o la fachada de esta hermosa casa -dado a su techo en v y su estructura tradicional- podría asemejarse mucho a las estructuras de una bonita casa en el árbol; sin embargo, se trata de una edificación mucho más compleja y de avanzada de lo que crees.